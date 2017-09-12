Крупнейшая в России сеть кинотеатров отказалась от показа "Матильды"

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Крупнейшая в России сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм Алексея Учителя "Матильда". Свое решение компания объяснила заботой о безопасности зрителей. Против картины активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая сама фильм даже не видела.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа фильма Алексея Учителя "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей. Об этом пишет "Ридус" со ссылкой на пресс-службу киносети.

При этом представители компании утверждают, что остаются вне вопросов религии и политики.

"Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей", — заявил глава киносети Роман Линин.

В широкий прокат фильм Алексея Учителя выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина ранее вызвала широкий общественный резонанс. В частности, против выхода "Матильды" активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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