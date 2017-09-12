В центре Москвы появится памятник оружейнику Калашникову

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В День оружейника, который отмечается 19 сентября, в центре столицы откроют памятник Михаилу Калашникову. Он будет расположен на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Высота монумента составит 7,5 метра.

В центре столицы 19 сентября откроют памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на скульптора монумента Салавата Щербакова.

"Памятник оружейнику Михаилу Калашникову будет открыт на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве 19 сентября", - отметил Щербаков.

По словам скульптора, на этом месте монумент будет более заметен, чем в Оружейном переулке, где его хотели установить ранее. Щербаков также подчеркнул, что высота памятника составит 7,5 метра.

Открытие монумента Михаилу Калашникову планировалось в январе текущего года в Оружейном переулке. Однако из-за погодных условий его сначала перенесли на 8 мая, а затем – на День оружейника, который отмечается 19 сентября.

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