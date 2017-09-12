После гибели байкера в ДТП с пьяным полицейским в Москве завели дело

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СКР возбудил уголовное дело по факту гибели мотоциклиста в ДТП с пьяным полицейским на Можайском шоссе в столице. В настоящее время сотрудник полиции проходит курс лечения в больнице. После улучшения состояния здоровья с ним проведут следственные действия.

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на Можайском шоссе в столице, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 6 сентября 2017 года сотрудник полиции, управляя автомобилем марки Ford Mondeo в состоянии алкогольного опьянения, двигался по эстакаде на Можайском шоссе в городе Москве, где допустил столкновение с мотоциклом марки Honda VER800", - сказала Иванова.

По ее словам, в результате аварии мотоциклист скончался на месте, а водитель иномарки был доставлен в больницу, где в настоящее время проходит курс лечения. После улучшения состояния здоровья полицейского с ним проведут следственные действия.

Иванова подчеркнула, что уголовное дело заведено по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области добавили, что в случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, непосредственных руководителей полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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