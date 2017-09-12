"Роснефть" в Арктике отбуксировала айсберг весом свыше 1 млн тонн

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"Роснефть" в Арктике отбуксировала айсберг весом свыше одного миллиона тонн. По словам вице-президента компании Андрея Шишкина, это самый тяжелый айсберг из тех, на траекторию которых удавалось повлиять в истории России.

"Роснефть" отбуксировала в Арктике айсберг массой более одного миллиона тонн. Он в 13 раз больше того, что потопил "Титаник", рассказал вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин.

"Впервые в России была проведена апробация уникальной технологии по изменению траектории дрейфа айсбергов путем внешнего воздействия. <...>, что является не только первым опытом в российской Арктике, но и значительным событием в мировой практике", — цитирует его РИА Новости.

В 2016 году участники экспедиции "Роснефти" на ледоколе "Капитан Драницын" впервые в российской истории провели в Карском море эксперименты по буксировке айсбергов, многие из которых в десятки раз превышали размеры ледокола.

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