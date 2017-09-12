Посольство России потребовало извинений от журнала Focus за оскорбление Путина

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Посольство России в Германии потребовало извинений от журнала Focus за оскорбления в адрес президента Владимира Путина, допущенные в статье о канцлере Ангеле Меркель. В дипмиссии посчитали публикацию безвкусной и откровенно глупой.

Российское посольство в Германии возмутилось публикацией в журнале Focus, в котором издание допустило оскорбление в адрес Владимира Путина. Материал был посвящен Ангеле Меркель. В нем есть отрывок с "игрой слов", касающийся страха канцлера Германии перед собаками.

Как заявил пресс-секретарь российского посольства в Германии Денис Микерин, в диппредставительстве надеются, что этот отрывок "является неудачным лингвистическим упражнением, и был допущен к печати по недосмотру".

"[Остается надеяться], что главный редактор Роберт Шнайдер, который определенно обладает достаточным жизненным и профессиональным опытом и весьма ясно понимает, где проложены "красные линии" журналистской этики, найдет возможность (и, конечно, смелость) извиниться за очевидную ошибку своей редакции", - написал Денис Микерин на своей странице в Facebook.

Поступок журнала в посольстве назвали безвкусным и откровенно глупым. Об этом говорится в сообщении в Twitter дипмиссии.

Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher? pic.twitter.com/tEF5fveLoa — Botschaft Russlands (@RusBotschaft) 12 сентября 2017 г.

"Focus считает это провокационным. Разве? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Несомненно. Но что об этом скажет @RegSprecher?"

RegSprecher является официальным аккаунтом ведомства по делам печати при правительстве ФРГ.

В 2007 году на встрече Путина и Меркель в сочинской резиденции Бочаров Ручей в комнату переговоров зашла лабрадор Кони, чем сильно напугала канцлера Германии. Известно, что Меркель испытывает страх перед собаками с 1995 года, когда на нее напал охотничий пес ее соседа.

Позднее Владимир Путин извинился за этот инцидент, заметив, что не знал о фобии своей германской коллеги.