На Аллее правителей в Москве появятся новые бюсты советских лидеров

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Новые бюсты советских и российских лидеров от Владимира Ленина до Бориса Ельцина появятся 22 сентября на Аллее правителей в столице. В церемонии открытия примут участие министр культуры Владимир Мединский и вдова первого президента России Наина Ельцина.

На Аллее правителей в столице 22 сентября появится новые бюсты советских и российских руководителей от Владимира Ленина до Бориса Ельцина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Российского военно-исторического общества Владислава Кононова.

"Аллея правителей в Москве 22 сентября пополнится бюстами советских руководителей: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина", - отметил Кононов.

Планируется, что новые памятники должен открыть министр культуры Владимир Мединский. Кроме того, в церемонии примет участие вдова первого президента России Наина Ельцина.

Аллея правителей находится во дворе столичного музея военной формы Российского военного исторического общества в Петроверигском переулке. В настоящее время там расположены бюсты 33 человек: от князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года.

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