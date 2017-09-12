В Париже произошли столкновения между противниками трудовой реформы и полицией

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В ходе шествия в Париже, организованного в знак протеста против масштабной реформы трудового кодекса, произошли уличные столкновения между демонстрантами и полицией. Агрессивно настроенные участники митинга начали забрасывать правоохранителей тяжелыми предметами и камнями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста против реформы трудового законодательства, передает РИА Новости.

Беспорядки на улицах французской столицы начались по пути следования колонны протестующих, которая движется по бульварам от площади Бастилии на востоке столицы к площади Италии на юге города.

Демонстранты начали забрасывать полицейских тяжелыми предметами. Стражи порядка ответили слезоточивым газом. Они также применили водомет.

Демонстрация против трудовой реформы в Париже проходит по призыву Всеобщей конфедерации труда, одного из крупнейших профсоюзов страны.

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