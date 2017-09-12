"Тверской стрелок" приговорен к пожизненному лишению свободы

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Суд приговорил к пожизненному лишению свободы Сергея Егорова, который убил в июне девять человек вблизи поселка Редкино в Тверской области. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшиеся годы – в колонии строгого режима.

Тверской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего Сергея Егорова, который убил в июне девять человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд пришел к мнению, что ему необходимо назначить пожизненное лишение свободы. Первые пять лет в тюрьме, дальше - в колонии", - сказала судья во время оглашения приговора. Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 10 миллионов рублей.

3 июня Егоров выпивал в компании соседей на одном из дачных участков вблизи поселка Редкино Тверской области. Во время застолья произошел конфликт, после чего Егоров взял из дома ружье и расстрелял девятерых человек. Одной из участниц застолья удалось спастись. Стрелка задержали на месте преступления. По результатам психиатрической экспертизы Егоров был признан вменяемым.

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