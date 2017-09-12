Собянин и Васильева подписали соглашение о создании "электронной школы"

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Мэр Москвы Сергей Собянин и министр образования и науки России Ольга Васильева подписали соглашение о формировании открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа". Проект позволит учителям проводить уроки с помощью интерактивной доски, содержание которой будет дублироваться на планшетах учеников.

Москва поможет другим регионам в развитии проекта "Российская электронная школа". Соглашение об этом подписали мэр столицы Сергей Собянин и федеральный министр образования и науки Ольга Васильева, передает "ТВ Центр".

Проект позволяет учителям проводить уроки с помощью интерактивной доски, содержание которой дублируется на планшетах учеников. Кроме того, система даст возможность дистанционно выставлять и комментировать оценки, назначать домашние задания и общаться с родителями. Школьникам больше не понадобятся тяжелые портфели, потому что содержание всех учебников поместится в небольшом мобильном устройстве. Как отметил Собянин, Москва работает над внедрением электронной школы уже несколько лет.

"В первый период мы обеспечивали интерактивными досками, Wi-Fi, быстрым интернетом, ноутбуками и другой необходимой инфраструктурой. Сегодня мы сосредоточились на работе по контенту электронной школы, создании электронных сценариев. И сегодняшнее соглашение даст возможность те наработки, которые есть в Москве, предоставить Министерству образования и другим регионам, взамен получить тот контент, который есть в министерстве, в регионах. Так что это очень выгодный и интересный проект для всех", — уверен мэр Москвы.

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