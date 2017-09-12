"Что произошло": Клинтон выпустила книгу о своем провале на выборах

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В США поступила в продажу книга Хиллари Клинтон под названием "Что произошло". В своих мемуарах экс-кандидат на президентский пост откровенно рассказывает о предвыборной кампании, обманутых ожиданиях и, как она сама заявила на презентации, кое-что о своём сопернике - республиканце Дональде Трампе. Не обошлось и без упоминания российского лидера Владимира Путина.

Книгу, которую западные журналисты уже назвали злобной, она писала за обеденным столом в доме, купленном в разгар предвыборной кампании, сообщает "ТВ Центр". Здесь она рассчитывала проводить выходные, когда станет 45-м президентом США. "Что произошло" - вот так, утвердительно, без знака вопроса - Клинтон знает наверняка. В том, что Овальный кабинет вместо нее занял Дональд Трамп, виновна не она - другие. В первую очередь, конечно, Россия.

"Больше всего я ждала момента, когда смогу показать Путину, что его попытки повлиять на наши выборы и сделать президентом послушную куклу провалились. Я знаю, что ему должно нравиться все, что в итоге произошло. Но никто не знает, кто будет смеяться последним", - пишет Клинтон.

Она безапелляционно утверждает: у Трампа крепкие связи с Кремлем, в том числе и финансовые. Ему просто удалось это тщательно скрыть. Но главная претензия все-таки к Владимиру Путину. Клинтон уверена: серверы Демократической партии взломали, причем по прямому указанию российского президента, чтобы использовать украденную информацию против нее на выборах.

"Не сомневайтесь — у Путина была личная неприязнь ко мне, частично потому, что будучи госсекретарём США я противостояла ему и очень чётко показывала, что мы верим в демократию, мы верим в верховенство права. Всё это его раздражало. Мы также поддерживали стремления народов к большей независимости и свободе в таких странах, как Украина, — и это явно ему досаждало. Он – авторитарный лидер, который убивает журналистов и своих политических врагов, который управляет репрессивным режимом, который совершает агрессивные шаги против соседних стран, который считает себя нашим противником, противником Соединённых Штатов Америки", - пугает экс-кандидат.

Критикует Клинтон и американцев, правда, уже куда более конструктивно. Достается и бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, который за несколько недель до выборов вдруг снова обвинил ее в использовании личного почтового ящика для служебной переписки. И сопернику Хиллари среди демократов Берни Сандерсу, которого она называет "деструктивным и безнадежно нереалистичным в своих предложениях". И даже экс-президенту Обаме.

"Господин Обама сформировал впечатление враждебного отношения Демократической партии к угольной отрасли, когда анонсировал программу сокращения выбросов углекислого газа с целевыми показателями для каждого штата", - говорится в книге.

Не справился со своей работой, по мнению Клинтон, и глава предвыборного штаба Джон Подеста. Так и не смог придумать лозунг, который на равных соперничал бы с трамповским "Сделаем Америку снова великой". Ее кампании вообще не хватало энергии - в то время как оппонент устраивал эффектное реалити-шоу. Клинтон пишет, что зря ее учили сохранять спокойствие на дебатах. Нужно было вести себя куда активнее.

"Когда я отвечала на вопросы, я постоянно думала, веду ли я себя правильно, как президент. А надо было повернуться и сказать: "Отойди отсюда, ты, отморозок!" – сокрушается несостоявшийся президент.

Она хоть и не стесняется в выражениях, но кое о чем предпочитает умолчать. Об ошибках, которые на самом деле стоили ей победы. Это и близость к финансовым воротилам, и сомнительная крепость здоровья. И чрезмерно жесткая, абсолютно не интересная американскому избирателю, антироссийская риторика. Наконец, заявления о том, что она продолжит политику Обамы, двух сроков которого США уже хватило сполна. А ведь ничто не предвещало провала. Опросы общественного мнения давали ей преимущество, ведущие СМИ открыто заявляли о поддержке. Спонсоры не жалели денег. Известные люди агитировали за нее. На нее делались огромные ставки. А она всех подвела.

"Клинтон надо оправдаться перед своей Демократической партией — она нанесла ей огромный ущерб. Республиканцы выиграли большинство в палате, сенате, губернаторские выборы. Ей надо оправдаться, и делает она это очень по-женски — обвиняет всех и вся", - рассуждает политолог Дмитрий Михеев.

Впрочем, куда более точное слово - не "оправдаться", а "реабилитироваться". Клинтон уже заявила - в президенты хоть больше и не метит, но в политике останется, так как "на карту поставлено будущее Америки". Абсолютно ясно, что она имеет в виду. Уже на 2018 год намечены промежуточные выборы в конгресс, где, учитывая крайне низкий рейтинг Трампа, демократы рассчитывают преуспеть. Можно не сомневаться - в качестве главного козыря они снова используют русскую карту.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".