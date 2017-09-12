Киев изучает возможность экстрадиции Саакашвили в Грузию

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На Украине набирает обороты скандал с вторжением в страну экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Во вторник ему вручили протокол за незаконное пересечение границы государства, но задерживать пока не стали, якобы не нашли оснований. Теперь все гадают, осмелятся ли власти выполнить свою же угрозу и экстрадировать оппозиционера на родину в Грузию.

Дальше лобби не прошли — пограничников в львовском отеле "Леополис" встретила толпа журналистов. Порядок навела охрана, попросив всех покинуть отель и не мешать постояльцам. Протокол все-таки вручили, но, как это водится, у опального политика из обычной процедуры получилось целое шоу. На улице возле отеля установили стол, созвали журналистов и в присутствии адвокатов устроили допрос пограничникам, передает "ТВ Центр".

В этом уличном спектакле Саакашвили исполнял роль доброго полицейского. Политик заступался за пограничника, когда адвокаты чересчур нагнетали обстановку.

Планы у Саакашвили наполеоновские. Экс-губернатор собирается гастролировать. В украинских городах и селах он будет собирать жалобы народа, которые затем передаст власти в Киеве. По пути Саакашвили обещает заехать в суд, чтобы отстоять свои права на гражданство и получить паспорт негражданина. Сейчас он вообще без паспорта. Документ якобы украли во время обыска на границе и передали лично президенту Петру Порошенко.

В воскресенье Саакашвили и его сторонники совершили прорыв границы и попали на территорию Украины из Польши. Во время инцидента пострадали два десятка пограничников. Возбуждено уголовное дело. За незаконное пересечение границы и сопротивление полиции Саакашвили грозит до 15 лет лишения свободы. Суд рассмотрит дело в понедельник. Но адвокаты уверены в своей победе.

"Мы находились в зоне заминированного пункта пропуска через государственную границу. Соответственно, поскольку мы находились в зоне поражения, возможного взрыва, нас нужно было эвакуировать. Нам ничего не оставалось, как перейти границу в условиях крайней необходимости, чтобы спасти жизнь", - утверждает адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

Пострадали и сторонники Саакашвили, которые помогали ему вернуться на свою вторую родину. Пятеро задержаны. Составлено 15 административных протоколов против журналистов и иностранцев. В селе Винники под Львовом полиция заблокировала ветеранов батальона "Донбасс", которые накануне охраняли Саакашвили.

За нарушение госграницы Михаил Саакашвили, а также Юлия Тимошенко, ее соратник Сергей Власенко и внефракционный депутат Дмитрий Добродомов попали в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище". На портале хранятся личные данные ополченцев Донбасса, журналистов и политиков. Все они обвиняются в пособничестве терроризму.

Никита Васильев, "ТВ Центр".