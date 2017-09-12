Мединский о ситуации вокруг "Матильды": моя чаша терпения переполнена

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Министр культуры Владимир Мединский возмущен ситуацией, которая сложилась вокруг фильма "Матильда". По его словам, он "долго терпел, но чаша терпения переполнена". Так он ответил на просьбу прокомментировать решение Объединенной сети "Синема Парк" и "Формула кино" не демонстрировать картину режиссера Алексея Учителя.

Отказ "Формулы кино" и "Синема Парк" показывать "Матильду" в кинотеатрах вызвало недовольство министра культуры Владимира Мединского, передает "Интерфакс".

"Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена", - сообщил он. На уточняющий вопрос министр ответил, что его терпение заканчивается "в связи с данной ситуацией".

Мединский не конкретизировал свое заявление. В ближайшие часы он пообещал выпустить специальное заявление.

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