Желтый уровень опасности объявлен в Москве в среду из-за грозы
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По прогнозам синоптиков, в среду в столичном регионе возможна гроза. При этом воздух прогреется до 23-25 градусов. В Гидрометцентре объявили желтый уровень опасности в связи с непогодой.
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице 13 сентября из-за грозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
По прогнозам метеорологов, в среду в столичном регионе будет облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет кратковременный дождь, а к вечеру возможна гроза. Воздух прогреется до 23-25 градусов.
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