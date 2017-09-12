19:22, 12 сентября 2017

Желтый уровень опасности объявлен в Москве в среду из-за грозы

Теги:  метеоролог  москва  Погода  гроза

По прогнозам синоптиков, в среду в столичном регионе возможна гроза. При этом воздух прогреется до 23-25 градусов. В Гидрометцентре объявили желтый уровень опасности в связи с непогодой.

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице 13 сентября из-за грозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, в среду в столичном регионе будет облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет кратковременный дождь, а к вечеру возможна гроза. Воздух прогреется до 23-25 градусов.

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