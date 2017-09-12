Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии по поручению Путина
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Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Рабочая поездка министра обороны России была организована по поручению Владимира Путина. В ходе встречи обсуждалась совместная борьба с террористами ИГ, а также стабилизация обстановки в арабской стране.
Министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил рабочую поездку в Дамаск, в ходе которой провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения запрещенной в России террористической группировки ИГ в Сирии", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны также обсудили стабилизацию обстановки в арабской стране, функционирование зон деэскалации и оказание гуманитарной помощи населению.
Ранее сообщалось, что сирийские войска завершают разгром боевиков ИГ, которые блокировали северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. По словам начальника штаба группировки войск ВС России в Сирии генерал-лейтенанта Александра Лапина, за время операции удалось ликвидировать более 450 боевиков, пять танков и 42 пикапа с установленным крупнокалиберными пулеметами.
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