Трамп в девятый раз стал дедушкой

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У президента США Дональда Трампа родился внук. О пополнении семейства сообщил 33-летний сын американского лидера Эрик. Ребенка назвали Эрик Люк Трамп. Он стал девятым внуком президента. У старшей дочери главы государства Иванки - трое детей. У Дональда Трампа-младшего их пятеро.

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Об этом сообщил его сын Эрик в Twitter.

"Лара Трамп (жена Эрика Трампа — TVC.RU) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8:50 сегодня утром (15:50 по московскому времени — TVC.RU)", — написал сын американского лидера. Это первый ребенок в семье Эрика и Лары. Сам Трамп пока не комментирует радостное событие.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8 — Eric Trump (@EricTrump) September 12, 2017

До настоящего момента у Трампа было восемь внуков. Пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки Трамп.

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