Трамп в девятый раз стал дедушкой
У президента США Дональда Трампа родился внук. О пополнении семейства сообщил 33-летний сын американского лидера Эрик. Ребенка назвали Эрик Люк Трамп. Он стал девятым внуком президента. У старшей дочери главы государства Иванки - трое детей. У Дональда Трампа-младшего их пятеро.
Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Об этом сообщил его сын Эрик в Twitter.
"Лара Трамп (жена Эрика Трампа — TVC.RU) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8:50 сегодня утром (15:50 по московскому времени — TVC.RU)", — написал сын американского лидера. Это первый ребенок в семье Эрика и Лары. Сам Трамп пока не комментирует радостное событие.
До настоящего момента у Трампа было восемь внуков. Пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки Трамп.
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