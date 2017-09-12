В Москве из-за пожара эвакуировали ТЦ "Черепаха"

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В торговом центре "Черепаха" на Ткацкой улице в столице произошло возгорание. В настоящее время пожарные эвакуировали всех посетителей из здания. Информация о площади возгорания, а также о количестве пострадавших уточняется.

В торговом центре "Черепаха" на востоке столицы произошел пожар, в результате чего из здания эвакуировали всех посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в серверной торгового центра "Черепаха" по адресу: Ткацкая улица, дом 5, строение 7, произошло возгорание. Посетители торгового центра эвакуированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время уточняется информация о площади пожара, а также о количестве пострадавших в результате происшествия.

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