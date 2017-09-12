Более 60 тыс. французов вышли на акции протеста против трудовой реформы

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Столкновениями с полицией завершился в Париже митинг против реформы трудового законодательства. В шествии, по данным организаторов, приняли участие до 60 тысяч человек. Часть манифестантов затеяла потасовку со стражами порядка. Разгонять их полицейским пришлось с помощью слезоточивого газа и водомётов.

Не проходит и пары минут как парижские бульвары накрывает облаком слезоточивого газа, сообщает "ТВ Центр". Антиправительственные акции протеста переходят в столкновения с полицией. От площади Бастилии до площади Италии — огромная колонна растягивается на несколько километров: студенты и преподаватели, медики, железнодорожники и библиотекари, даже цирковые артисты и те взяли в руки транспаранты.

Две из трех крупнейших профсоюзных организаций Франции призвали людей не участвовать в манифестациях. Но на улицах Парижа все равно тысячи человек, все они протестуют против трудовой реформы, затеянной правительством Эммануэля Макрона.

Это едва ли не самый болезненный для французов вопрос. Безработица в среднем 9%. Среди молодежи и вовсе 25. Макрон еще будучи кандидатом в президенты обещал исправить ситуацию. Вот только изменения, говорят протестующие, оказались не в их пользу.

Идея Макрона в том, чтобы сократить права профсоюзов и упростить процедуру увольнения. Она, мол, настолько сложна и дорогостояща, что работодатели часто предпочитают вообще не нанимать новых сотрудников.

Все это Франция уже проходила в 2016 году. Правда, тогда реформистский настрой правительства Олланда сперва споткнулся об оппозиционный парламент и массовые протесты, заставившие отказаться от большинства положений закона. Макрон же затею предшественника намерен довести до конца. И хотя сопротивления в Национальной Ассамблее он бы точно не встретил - большинство кресел занято его сторонниками. Чтобы не рисковать, документ решили и вовсе не обсуждать с депутатами, а выпустить в качестве указов правительства. Социалисты и ультралевые от таких вольностей в шоке.

В наступление, кроме парижан, уже двинулись жители Бордо, Лиона и Марселя. 4 сотни демонстраций по всей стране.

Но пока Макрон в диалог вступать не намерен. Всех противников реформы он назвал "лодырями", а в этот день предпочел и вовсе оказаться подальше от митингующей столицы — отправился осматривать пострадавшие от урагана "Ирма" заморские территории. Но буря народного негодования, прогнозируют аналитики, еще несомненно испытает на прочность и без того пошатнувшиеся показатели рейтинга главы Республики. Во всяком случае, лидеры протестующих обещают: эти марши можно считать лишь разогревом.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. "ТВ Центр", Франция, Париж.