Работы по программе "Моя улица" завершены: как изменилась Москва

Теги: Москва ремонт благоустройство

Уже к началу октября власти Москвы определят территории города, которые будут благоустроены в рамках программы "Моя улица" в 2018 году. Этим летом работы прошли на более чем 80 улицах, площадях и набережных. Решение о проведении благоустройства по тем или иным адресам принимается с учетом мнений граждан, высказанных на портале "Активный гражданин".

Теперь в самом центре площади Тверская Застава можно легко и непринужденно делать селфи на фоне открывшегося великолепного фасада Белорусского вокзала. Или в приятной компании с Максимом Горьким. Все вернулось - и памятник знаменитому писателю, и исторические фонари, и трамваи, передает "ТВ Центр".

"Было принято решение о некоем возвращении исторического облика этой площади и создании здесь комфортного, удобного пространства для пешеходов, для тех, кто пользуется общественным транспортом. И по большому счету с данной задачей в этом году мы справились", - заявил руководитель Департамента капитального ремонта правительства Москвы Алексей Елисеев.

И Хохловскую площадь абсолютно не узнать. Еще в 2007 году здесь собирались строить подземный паркинг, и во время археологических работ обнаружили большой фрагмент стены Белого города. От идеи паркинга отказались, но площадь решения своей судьбы ждала долго. На портале "Активный гражданин" москвичи проголосовали - белокаменную реликвию нужно сохранить. Теперь тут амфитеатр с видом на главную достопримечательность.

Археологические открытия во время программы "Моя улица" случались часто. Ко всему относились бережно. Многое сейчас можно увидеть в музее Москвы, а часть находок буквально на месте. Историческую брусчатку сохранили на Сретенке, Варварке, у Малого театра. На Петровке у Нарышкинских палат открылись белокаменные фундаменты. А на Пречистенке на одном из фасадов оставили историческую надпись. Этой улице вообще уделили максимум внимания - старались подчеркнуть её архитектурный шарм.

Широкие тротуары, спрятанные под землю коммуникации, обновленные фасады. У Москвы теперь новые старые кольца - Садовое и Бульварное. Любоваться Москвой-рекой теперь можно и на Якиманской набережной. Она превратилась в большую пешеходную, прогулочную зону. Появились новые фонари, лавочки. Осенью обещают высадить липы и рябины. Москвичи и туристы все новые пространства обживают с удовольствием. Везде - многолюдно.

И хотя объявлено, что работы по программе "Моя улица" в этом году практически завершены, изменения везде продолжатся - будут появляться новые клумбы, деревья, арт-объекты. А в октябре станет известен список улиц, которые войдут в программу благоустройства в следующем году.

Юлия Богоманшина, Александр Медведев, Дмитрий Иванов. "ТВ Центр".