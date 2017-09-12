Apple представила безрамочный iPhone X с распознаванием лица

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Apple представила iPhone X. Дисплей нового телефона занимает практически всю его лицевую поверхность. Диагональ экрана — 5,8 дюйма. У iPhone X нет кнопки "Домой". Телефон способен распознавать лицо владельца, даже в темноте, благодаря сенсорам и технологии нейросетей. Face ID заменит распознавание отпечатков пальцев.

Apple представила телефон нового поколения iPhone X (Ten, "Десять" — TVC.RU). Дисплей новинки занимает практически всю лицевую поверхность телефона. Диагональ экрана — 5,8 дюйма. Прямая трансляция презентации новых продуктов компании велась на сайте Apple.

У iPhone X нет кнопки "Домой", которая ранее была во всех предыдущих моделях. Телефон способен распознавать лицо владельца, даже в темноте, благодаря сенсорам и технологии нейросетей. Face ID заменит распознавание отпечатков пальцев.

Ранее на презентации в театре Стива Джобса Apple показала новые "умные" часы, обновленную приставку Apple TV 4K и два других телефона — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. У "большой" модели есть функция съемки портретного фото с использованием двух камер и машинного обучения для выбора верного освещения. Обе модели поддерживают беспроводную QI-зарядку.

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