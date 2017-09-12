Неизвестные пытались поджечь здание Федерации еврейских общин в Москве

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В центре столицы неизвестные попытались поджечь здание Федерации еврейских общин. По данному факту полиция проводит проверку. По информации правоохранительных органов, пострадавших в результате происшествия нет.

Полицейские проводят проверку по факту попытки поджога здания Федерации еврейских общин в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России по городу.

"Около 12:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Образцова неизвестные бросили бутылку с неустановленной жидкостью в фасад здания, после чего произошло небольшое возгорание", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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