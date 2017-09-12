Электричка насмерть сбила женщину в Подмосковье
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Пригородный поезд сбил женщину на станции "Электрогорск" в Подмосковье. В результате происшествия она получила травмы несовместимые с жизнью. По данному факту полицейские проводят проверку.
Женщина попала под пригородный поезд на станции "Электрогорск" Горьковского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"На станции "Электрогорск" смертельно травмирована женщина, переходящая пути в неустановленном месте", - говорится в сообщении.
По данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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