У собора Саграда-Фамилия в Барселоне провели антитеррористическую операцию

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Правоохранительные органы Испании провели антитеррористическую операцию возле собора Саграда-Фамилия в Барселоне. Территория возле достопримечательности оцеплена. Кроме того, закрыты станция метро, магазины и площадь возле собора. В полиции Барселоны призвали избегать улиц Провенса, Россельо и Сарденья.

Обновление: террористическая угроза оказалась ложной — заявление полиции

Возле собора Саграда-Фамилия в Барселоне прошла антитеррористическая операция, пишет El Pais. По данным издания, территория возле достопримечательности оцеплена.

Imágenes de la Sagrada Familia acordonada por los @mossos https://t.co/fr12ebyIyt pic.twitter.com/Paq8cNviBq — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) September 12, 2017

Согласно информации испанского издания, закрыты также станция метро, а также магазины и площадь возле собора. Полиция Барселоны призвала граждан искать альтернативные маршруты для передвижения по городу и избегать улиц Провенса, Россельо и Сарденья.

В результате двух терактов, которые произошли в Каталонии в августе, погибли 16 человек, более 100 человек получили ранения.

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