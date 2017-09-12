У собора Саграда-Фамилия в Барселоне провели антитеррористическую операцию
Теги: испания Происшествие терроризм барселона
Правоохранительные органы Испании провели антитеррористическую операцию возле собора Саграда-Фамилия в Барселоне. Территория возле достопримечательности оцеплена. Кроме того, закрыты станция метро, магазины и площадь возле собора. В полиции Барселоны призвали избегать улиц Провенса, Россельо и Сарденья.
Обновление: террористическая угроза оказалась ложной — заявление полиции
Возле собора Саграда-Фамилия в Барселоне прошла антитеррористическая операция, пишет El Pais. По данным издания, территория возле достопримечательности оцеплена.
Согласно информации испанского издания, закрыты также станция метро, а также магазины и площадь возле собора. Полиция Барселоны призвала граждан искать альтернативные маршруты для передвижения по городу и избегать улиц Провенса, Россельо и Сарденья.
В результате двух терактов, которые произошли в Каталонии в августе, погибли 16 человек, более 100 человек получили ранения.
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