В Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генассамблеи ООН
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72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. О начале годового цикла работы объявил председатель сессии Мирослав Лайчак, ударив молотком. После этого он предложил делегациям 193 стран провести минуту молчания "для молитвы и размышлений".
В Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. О начале годового цикла работы объявил председатель сессии Мирослав Лайчак.
"Я объявляю открытой 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи", — сказал он, ударив молотком. После этого Лайчак предложил делегациям 193 стран-членов ООН провести минуту молчания "для молитвы и размышлений".
Ранее сообщалось, что Украина приготовила "немало неожиданностей" для России к Генассамблее ООН. "Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей", — сообщил постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко.
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