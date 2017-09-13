В Алеппо приехали иностранные журналисты

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В сирийский Алеппо прибыли журналисты из нескольких стран – Франции, Германии, Швеции, Канады и Китая. Иностранные репортеры смогли увидеть, как восстанавливают разрушенный террористами город. Они побывали и в западной части, где уже вовсю кипит жизнь, и в восточной, где велись самые ожесточенные бои.

В Алеппо прилетели корреспонденты из Франции, Германии, Швеции, Канады и Китая. Из западной части города, где сейчас кипит жизнь, колонна с журналистами отправляется в восточную, где велись самые ожесточенные бои. Эта цитадель находилась ровно на линии фронта. Масштабы разрушений поражают, передает "ТВ Центр".

Эту мечеть называют младшей сестрой знаменитой мечети Омейядов в Дамаске. Внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По подсчетам экспертов, на восстановление этого памятника культуры и истории потребуется 14 миллионов долларов.

Рухнул минарет, разрушены стены, сильно пострадал внутренний двор. Огромная потеря для всего мирового сообщества. Однако спустя 6 месяцев после завершения тут боевых действий реальную помощь в восстановлении оказывает лишь Россия.

"Мы очень благодарны России. Ни один эксперт из ЮНЕСКО так и не приехал к нам. Многие страны неоднократно заявляли о желании помочь в восстановлении исторических памятников. Но все осталось лишь на словах", - рассказал Махмуд Аккен.

В тот день погибли девять детей. Их фотографии сейчас висят на стене школы. Учителю, которая вела урок, взрывом оторвало ногу. "Я сделала все, чтобы вернуться сюда снова и учить детей. Мы всегда будем помнить эту трагедию и будем воспитывать наших детей так, чтобы они никогда такого больше не допустили", - говорит Абир Макаси.

Восстанавливать классы помогали российские военные. Предоставили стройматериалы. А к началу учебного года привезли школьные принадлежности. В Алеппо сейчас 300 тысяч учеников. И с каждым месяцем их становится больше. В город стали возвращаться беженцы.

Основные усилия строителей сейчас брошены на восстановление домов, в которые должны вернуться беженцы. В ближайшее время из лагерей временного пребывания в центральной части Сирии в Алеппо должны приехать больше полутора тысяч семей.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.