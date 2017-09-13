В Алеппо приехали иностранные журналисты
Теги: школа Сирийский конфликт перемирие
В сирийский Алеппо прибыли журналисты из нескольких стран – Франции, Германии, Швеции, Канады и Китая. Иностранные репортеры смогли увидеть, как восстанавливают разрушенный террористами город. Они побывали и в западной части, где уже вовсю кипит жизнь, и в восточной, где велись самые ожесточенные бои.
В Алеппо прилетели корреспонденты из Франции, Германии, Швеции, Канады и Китая. Из западной части города, где сейчас кипит жизнь, колонна с журналистами отправляется в восточную, где велись самые ожесточенные бои. Эта цитадель находилась ровно на линии фронта. Масштабы разрушений поражают, передает "ТВ Центр".
Эту мечеть называют младшей сестрой знаменитой мечети Омейядов в Дамаске. Внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По подсчетам экспертов, на восстановление этого памятника культуры и истории потребуется 14 миллионов долларов.
Рухнул минарет, разрушены стены, сильно пострадал внутренний двор. Огромная потеря для всего мирового сообщества. Однако спустя 6 месяцев после завершения тут боевых действий реальную помощь в восстановлении оказывает лишь Россия.
"Мы очень благодарны России. Ни один эксперт из ЮНЕСКО так и не приехал к нам. Многие страны неоднократно заявляли о желании помочь в восстановлении исторических памятников. Но все осталось лишь на словах", - рассказал Махмуд Аккен.
В тот день погибли девять детей. Их фотографии сейчас висят на стене школы. Учителю, которая вела урок, взрывом оторвало ногу. "Я сделала все, чтобы вернуться сюда снова и учить детей. Мы всегда будем помнить эту трагедию и будем воспитывать наших детей так, чтобы они никогда такого больше не допустили", - говорит Абир Макаси.
Восстанавливать классы помогали российские военные. Предоставили стройматериалы. А к началу учебного года привезли школьные принадлежности. В Алеппо сейчас 300 тысяч учеников. И с каждым месяцем их становится больше. В город стали возвращаться беженцы.
Основные усилия строителей сейчас брошены на восстановление домов, в которые должны вернуться беженцы. В ближайшее время из лагерей временного пребывания в центральной части Сирии в Алеппо должны приехать больше полутора тысяч семей.
Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
12 сентября 2017
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии по поручению Путина
-
12 сентября 2017
Сирийские войска начали наступление на позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре
-
12 сентября 2017
Минобороны: операция по разгрому ИГ в Дейр-эз-Зоре близка к завершению
-
12 сентября 2017
Десятки сирийских семей покинули лагерь беженцев под Дамаском