Политолог: Макрон любит все ломать

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Чем не устраивает французов трудовая реформа? Сколь необходим для страны предложенный Макроном план радикальных преобразований в экономике и политике? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Игорь Бунин.

С чем связано падение популярности президента Франции, лишь четыре месяца занимающего свой пост – об этом один из ведущих в России специалистов по современной Франции, политолог Игорь Бунин рассказал ведущему Алексею Фролову в программе "События. 25-й час".

"Надо понимать, что Франция бастует всегда. На каждую реформу. Макрон – человек, который любит все ломать. Это он доказал и во время президентской кампании, потому что он сломал соцпартию, республиканскую партию. И когда он представил свою программу, там тоже было очень много революционного", - отметил Бунин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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