Ушла из жизни депутат Госдумы Ирина Евтушенко

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В Москве на 61 году жизни после продолжительной болезни скончалась депутат Госдумы от "Единой России", заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко. Причина – онкологическое заболевание.

Умерла депутат Госдумы, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко, сообщает Газета.ru.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Ирине Евтушенко было 60 лет.

Сообщается, что депутат умерла в Москве, но ее родственники хотят, чтобы Евтушенко была похоронена в Томске. Сейчас администрация города занимается организационными вопросами. О дате и времени прощания и захоронения будет известно позднее.

Ирина Евтушенко родилась 2 июля 1957 года в городе Усть-Каменогорск Казахской ССР. В 1980 окончила Томский медицинский институт. После окончания ВУЗа работала на кафедре акушерства и гинекологии более 30 лет. В 1998 году Евтушенко присвоили степень доктора медицинских наук.

В 2016 году Евтушенко была избрана депутатом Госдумы шестого созыва по партийному списку "Единой России". Кроме того, она была членом комитета Госдумы по международным делам.

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