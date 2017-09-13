В России подешевел минимальный набор продуктов

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Снижение цен на набор важнейших продуктов питания произошел в России в августе 2017 года. По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в августе в среднем по стране составила 3839,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 5,6%.

В августе 2017 года в России произошло снижение цен на набор важнейших продуктов питания, пишет газета "Известия".

Согласно данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в августе в среднем по России составила 3839,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 5,6%. Набор дешевеет второй месяц подряд. По итогам июля он стоил 4066,8 рубля, что на 3,9% меньше, чем в июне. А с начала года набор подорожал на 4,1%.

В минимальный набор продуктов питания входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль — всего 33 наименования.

В Минсельхозе рассказали, что поводом для снижения стоимости потребительской корзины стало падение цен на отдельные виды плодоовощной продукции, вследствие поступления на рынок продукции нового урожая. Кроме того, высокая насыщенность рынков позволила снизить цены на мясо, крупы, сахар, молочную продукцию.