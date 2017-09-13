Путин проведет встречу с избранными губернаторами

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Глава государства Владимир Путин встретится с губернаторами, которые были избраны 10 сентября. Встреча может состояться 20–21 сентября. До этого в рамках рабочих поездок Путин посетил почти все предвыборные территории, с некоторыми из кандидатов глава государства провел встречи в Москве.

Президент России Владимир Путин встретится с руководителями регионов, которые были избраны во время единого дня голосования 10 сентября. Об этом, как пишет газета "Известия", рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В администрации одного из выборных регионов сообщили, что встреча может состояться 20–21 сентября.

Ранее в рамках рабочих поездок Путин посетил почти все предвыборные территории, с некоторыми из кандидатов глава государства провел встречи в Москве.

10 сентября граждане прямым голосованием избрали губернаторов 16 российских регионов. Это произошло в Ярославской области, городе Севастополь, Томской области, Республике Карелия, Свердловской области, Удмуртской республике, Саратовской области, Пермском крае, Кировской области, Республике Бурятия, Новгородской и Рязанской области, а также Мордовии, Калининградской области, Белгородской области и Республике Марий Эл. В Адыгее новый глава республики был избран местным законодательным органом власти.

В семи регионах, где прошли выборы, новые врио руководителей субъектов были назначены президентом в рамках ротации губернаторского корпуса в 2017 году. Они победили в первом туре. В Республике Карелия губернатором стал Артур Парфенчиков, в Новгородской области Андрей Никитин, в Удмуртии Александр Бречалов, в Пермском крае Максим Решетников, в Республике Бурятия Алексей Цыденов, в Рязанской области Николай Любимов и в Марий Эл Александр Евстифеев. Мурат Кумпилов, ставший врио главы Адыгеи по предложению президента, получил поддержку депутатов регионального парламента.