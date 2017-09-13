WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов

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Всемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в скандальном докладе Ричарда Макларена.

Как сообщат New York Times, Всемирное антидопинговое агентство не нашло убедительных доказательств нарушения россиянами антидопинговых правил. Газета ссылается на внутреннее письмо WADA для руководителей этой организации. Имена 95 спортсменов при этом не названы, передает "ТВ Центр".

Между тем, промежуточный отчёт о перепроверке проб наших атлетов, оказавшихся под подозрением, будет оглашён уже в ближайшее время на сессии Международного олимпийского комитета. Она открывается в среду в Лиме. Отдельно речь пойдет о ситуации с Российским антидопинговым агентством - сейчас решается вопрос, чтобы РУСАДА могло восстановить работу в полном объёме.

После доклада Макларена, где не было никаких доказательств, несколько национальных антидопинговых агентств призвали запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе летних Олимпийских играх-2016. В Рио тогда не поехала наша сборная по легкой атлетике, не допустили тяжелоатлетов, и паралимпийцев.

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