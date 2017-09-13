Детеныш азиатской кошачьей акулы родился в Московском зоопарке

Теги: Москва зоопарк животные

В Московском зоопарке продолжается "бэби-бум": на свет впервые появился детеныш азиатской кошачьей акулы. Сейчас полосатая рыбка весит не более 30 граммов и питается измельченными кальмарами. Свое название эти акулы получили из-за схожести повадок с кошками.

Детеныш азиатской кошачьей акулы впервые родился в Московском зоопарке, об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В неволе кошачьи акулы размножаются редко, для этого им необходим специальный микроклимат. На данный момент малыш весит около 30 граммов и питается измельченными кальмарами. Несмотря на малый размер, детеныша можно найти по ярко-коричневым полосам. С возрастом они посветлеют и будут менее выразительными.

Свое название акулы получили из-за больших выразительных глаз, похожих на кошачьи, гибкости и привычки спать, свернувшись в клубок. Обществу сородичей они, как и кошки, предпочитают одиночество и ведут ночной образ жизни.

В дикой природе кошачьи акулы обитают в прибрежных коралловых рифах в восточной части Индийского и западной части Тихого океана.

Читайте также:

Птенец черного аиста появился на свет в Московском зоопарке

Редкие обитатели Московского зоопарка обзавелись потомством

В Московском зоопарке родились 4 тигренка