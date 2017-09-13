На закрывшееся генконсульство в Сан-Франциско подали в суд из-за черного дыма

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Российским дипломатам грозит штраф за нарушение правил сжигания мусора накануне выезда из генконсульства в Сан-Франциско. 1 сентября над зданием виднелся черный дым, который сотрудники дипмиссии объяснили сжиганием "неких предметов" в камине.

Служба по контролю качества воздуха в Сан-Франциско обвинила российское консульство в нарушении правил сжигания мусора накануне выезда из помещения, сообщает телеканал CBS.

"Было ясно, что сжигали не сухое дерево. Было много черного дыма... и из-за его плотности и темноты было ясно, что это был какой-то мусор или материал, который не разрешено сжигать", - отметил представитель службы.

Кроме того, в последний день работы дипмиссии температура воздуха превышала 37 градусов и использование каминов в городе было ограничено.

Экологи проинформировали об иске по электронной почте, процесс может затянуться не несколько месяцев. Сумма штрафа еще не определена.

Ранее российские дипломаты не впустили в здание генконсульства пожарных, заявив, что в порядке, а дым идет потому, что они жгут в камине "некие предметы". В МИД России объяснили происхождение черного дыма "мероприятиями по консервации здания".

"В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое", - сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке со 2 сентября закрылись по решению властей США. Это стало ответом Вашингтона на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.

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