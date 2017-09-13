Число жертв урагана "Ирма" выросло до 55 человек

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Жертвами разрушительного урагана "Ирма" в США и странах Карибского бассейна стали 55 человек: 18 человек погибли в США, 37 – на Карибах. По словам экспертов, это не последние цифры, ураган оказался самым тяжелым из тех, что когда-либо были зафиксированы в Карибском бассейне.

Общее число жертв урагана "Ирма" в США и странах Карибского бассейна достигло 55 человек, об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что на территории Соединенных Штатов погибли 18 человек: смерть 12 человек зафиксирована во Флориде, 4 - в Южной Каролине, 2 – в Джорджии. В странах Карибского бассейна погибли 37 человек.

По словам экспертов, это не последние цифры, ураган оказался самым тяжелым из тех, что когда-либо были зафиксированы в Карибском бассейне. Удару стихии подверглись американские и британские Виргинские Острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто-Рико, острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

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