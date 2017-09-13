В МИД России рассказали о желании КНДР наладить диалог с США

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Власти КНДР крайне заинтересованы в прямом диалоге с США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Однако у Вашингтона, по его словам, для этого может быть недостаточно политической воли.

Пхеньян действительно заинтересован в прямом диалоге с Вашингтоном, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. При этом он допустил, что у администрации Дональда Трампа для этого сейчас есть для этого достаточная политическая воля.

"Пхеньян крайне заинтересован в прямом диалоге с Вашингтоном. У меня нет уверенности, что администрация США обладает политической волей и решимостью, достаточной для того, чтобы в такой диалог вступить", - приводит его слова РИА Новости.

Также Рябков прокомментировал предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о "переносе" опыта переговоров по Ирану на урегулирование вокруг КНДР. По его словам, баллистическая программа Ирана не демонстрирует результатов, которые в последнее время показала Северная Корея.

"Ракетная программа Ирана, что бы ни говорили коллеги на Западе, в значительной мере замкнута на космическую отрасль, а военная ракетно-баллистическая программа и развитие этой техники в Иране все-таки не демонстрировало и не демонстрирует результатов, которые в последнее время показала КНДР", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что Москва приветствует любые предложения по урегулированию ситуации с КНДР, если они идут не в русле санкций и последующего ответа Пхеньяна.

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