Новый экипаж МКС проведет десятки экспериментов

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Корабль "Союз" этой ночью доставил на МКС новый международный экипаж. Ракета стартовала с космодрома "Байконур". Командир Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба добрались до пункта назначения за шесть часов. Новая миссия продлится почти полгода. И за это время экипажу предстоит провести множество экспериментов.

Несколько витков вокруг земли и по заданной траектории корабль приближается к станции. На борту – талисман. Модель первого искусственного спутника Земли. В этом году - 60 лет со дня его запуска в космос. И если этот известный всем с детства шарик на ножках сегодня кажется простым и незатейливым, то "Союз" - новейшее достижение инженерной мысли. У корабля улучшены системы управления. Способен ювелирно маневрировать. С точностью до миллиметра. А мощность солнечных батарей увеличена в разы, передает "ТВ Центр".

Долгожданные минуты. Люк открыт. Новая команда переходит на станцию. Перед долгими месяцами напряженной работы короткий сеанс видеосвязи с родными и близкими.

Впереди у экипажа много дел. В первую очередь, в научно-исследовательской сфере. К опытам в лаборатории готовились еще на земле. Только экспериментов в области космической биологии - более 40. Ведь гипотетически, вселенная тоже обитаема. И, возможно, живые организмы есть на внешней поверхности станции. Хотя до сих пор непонятно, как можно жить в таких условиях.

Впрочем, это только часть исследований. Каждый шаг на борту и каждый опыт необходимо снимать на фото и видеокамеры. А еще экипажу предстоит подготовить МКС к приему транспортных кораблей. Российских "Прогрессов". И американских - "Дрэгон". Челноки будут доставлять на станцию продукты и оборудование.

Экспедиция продлится полгода. В следующем году экипаж несколько раз выйдет в открытый космос. Чтоб попытаться ответить на главный вопрос, волнующий все человечество. Если за пределами Земли есть жизнь, то какая она. И как выглядят наши первые партнеры во Вселенной.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".