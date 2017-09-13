WADA закрыло допинговые дела 95 россиян

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закрыло дела в отношении 95 спортсменов из России, которые упоминались в скандальном докладе Ричарда Макларена. Как сообщают американские СМИ, расследование прекратили из-за нехватки доказательств.

Всемирное антидопинговое агентство сдает позиции одну за другой. Внутренний отчет ВАДА, предназначенный для руководителей организации, оказался в распоряжении СМИ. Выдержки из него опубликовала New York Times. Из отчета, в частности, следует: 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Макларена, не нарушали антидопинговых правил. При этом обычная практика для ВАДА – имена спортсменов не называются, передает "ТВ Центр".

Скандальный доклад независимой комиссии ВАДА под руководством канадского юриста Макларена был опубликован в 2016 году - первая часть в июле, вторая - в декабре. В документе утверждалось, что в России существует государственная система поддержки допинга, пробы атлетов, в том числе на Олимпиаде в Сочи, массово подменялись, а в употреблении запрещенных препаратов уличены тысячи спортсменов. Эти обвинения стали поводом для недопуска наших паралимпийцев на игры в Рио-де-Жанейро и дисквалификации Российской Федерации легкой атлетики, из-за чего спортсменам теперь приходится выступать под нейтральным флагом.

Россия в самого начала настаивала на бездоказательности всех обвинений, которые строились на показаниях некоторых дискредитировавших себя спортсменов и экс-главы антидопингового центра Григория Родченкова. Однако факты в итоге постепенно берут свое. В феврале этого года ВАДА признало недостаток доказательств в докладе Макларена, а в начале сентября он снял обвинения в адрес России о создании "государственной допинговой программы".

Теперь приходит время не только признавать ошибки, но и нести ответственность. Накануне российские велогонщики Дмитрий Страхов, Кирилл Свешников и Дмитрий Соколов подали в суд против ВАДА и лично Макларена за недопуск их к участию в Олимпиаде в Рио. Размер иска - почти шесть миллионов долларов, но, по словам тренера спортсменов, самое главное - честные имена атлетов.

В пресс-службе ВАДА от комментариев отказались - сослались на то, что дело еще не закрыто. Но очевидно, что это только начало. Ведь сотни спортсменов были лишены возможности выступать на соревнованиях только за одно лишь упоминание в докладе Макларена, а спортивный арбитражный суд массово утверждал эти решения, вопреки презумпции невиновности.

27 июля в ВАДА заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить допинг-тестирование. С 27 по 29 сентября в Россию прибудут аудиторы. Их отчет будет заслушан в ноябре перед принятием решения о полном восстановлении деятельности РУСАДА.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".