Татьяна Миткова принимает поздравления с юбилеем

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Поздравления с днем рождения в среду принимает известная телеведущая и журналист Татьяна Миткова.

Татьяна Миткова принимает поздравления с 60-летием. Уже больше 25 лет она работает в новостях. За ее плечами тысячи прямых эфиров. И как признается сама Миткова, главная её заповедь - это работать быстро, точно и честно. Среди телевизионных наград - премия ТЭФИ в номинации "Лучший ведущий информационной программы".

Татьяна Миткова удостоена орденом за заслуги перед отечеством, а также премией за достижения женщин России.