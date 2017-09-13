Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Ульяны Потылицыной

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение двухлетней Ульяны Потылицыной. У девочки - рак надпочечника. Несколько курсов химиотерапии ей уже провели, но опухоль не исчезла. Исправить ситуацию поможет специальный препарат. Терапия дорогостоящая. У родителей Ульяны таких денег нет. Но помочь может каждый.

Она сама может провести многие медицинские процедуры, хотя сама еще с трудом разговаривает. Главная пациентка - любимая кукла Ляля. Диагноз выдуманный, а вот лечение весьма серьезное. В помощь и игрушечные шприцы с бинтами, передает "ТВ Центр".

Ульяна уже уверенно заявила маме, что хочет быть врачом. Возраст-то серьезный - почти три года. Пора выбирать себе призвание. Музыка помогает отвлечься от затворничества в четырех стенах. На больничной койке девочка уже полгода. Меняет платья - Ульяна любит покрасоваться, и каждая прогулка по коридору для неё - выход в свет.

Еще недавно даже встать на ноги ребёнку было сложно. Ульяну мучили боли в животе и ногах. Это и стало основной причиной обращения к врачам. Долго обнаружить ничего не могли, только вот ребенок продолжал страдать. Диагноз звучал как приговор - нейробластома, злокачественная опухоль в надпочечнике. К моменту обнаружения метастазы уже пошли в кости.

С последствиями болезни девочка мужественно борется до сих пор. Перенесла четыре курса интенсивной и высокотоксичной химиотерапии. Только вот в организме накопился радиоактивный йод. Не пропала и опухоль. К тому же, после химиотерапии девочка частично потеряла зрение. Однако шанс на выздоровление есть. Уничтожить остатки опухоли может помочь Мибиджи-терапия - лечение специальным радиофарм-препаратом. Оно концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Эффективность такого метода доказана.

"Вводится в организм в очень большой дозе, и она накапливается клетками нейробластомы. Они ее как бы пытаются жадно поглотить, переработать, а оказывается, что она для них очень токсичная и вредна. Таким образом, достигается терапевтический эффект. Клетки начинают погибать от действий радиоактивного йода. И мы считаем, что эта методика может дать серьезный терапевтический эффект у Ульяны", - отметил врач Денис Шевцов.

Проведение такой терапии стоит 830 000 рублей. Это цена на специальный радиофарм-препарат. Таких денег у семьи нет. Поэтому им нужна ваша помощь. Достаточно просто отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на короткий номер 6162. И тогда вы сможете подарить Ульяне возможность жить без боли.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".