Срок уплаты налога на имущество физических лиц истекает 1 декабря

Теги: налог Экономика

До 1 декабря у всех граждан России есть возможность оплатить имущественный, транспортный и земельный налоги без начисления задолженности.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов истекает 1 декабря 2017 года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Произвести оплату можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы, а также с помощью электронных сервисов. Подключившись к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС можно получить полную информацию о состоянии счетов и ознакомиться с налоговыми обязательствами. Уже со 2 декабря образуется задолженность, а на сумму неуплаченных налогов автоматически начисляются штрафы за каждый день просрочки платежа.