Экипаж "Союза МС-06" успешно пристыковался к МКС

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Пилотируемый корабль "Союз МС-06" успешно осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Прибывший экипаж проведет на станции 167 суток, он собираются провести несколько экспериментов. Повышенная солнечная активность работе не помешает.

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-06", запущенного 13 сентября с космодрома Байконур, успешно перешел на борт Международной космической станции (МКС), передает "Интерфакс".

На станцию прибыли российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Там их встретили российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт NASA Рэндольф Брезник и итальянский астронавт ЕКА Паоло Несполи. Они прилетели на станцию в июле и должны пробыть на ней до октября.

Новый экипаж пробудет на МКС 167 суток, за это время он намерен провести более 40 экспериментов. Повышенная солнечная активность никак не отразиться на работе космонавтов. В "Роскосмосе" отметили, что конструкция МКС позволяет обеспечить достаточную радиационную защиту экипажа в периоды повышенной солнечной активности.

Ранее находившийся на МКС экипаж был вынужден спрятаться в специальном укрытии из-за очередной вспышки на Солнце, произошедшей 10 сентября. Специалисты обнаружили резкий подъем протонов самых высоких энергий, которые могли бы пробить оболочку МКС.

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