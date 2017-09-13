Тело мужчины найдено на автостоянке ТЦ в Москве

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Тело неизвестного мужчины обнаружено на автостоянке торгового центра в районе Измайлово в Москве. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

На автостоянке торгового центра в московском районе Измайлово найдено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию от граждан. Его обнаружили на Измайловском шоссе, дом №71А.

Мужчине на вид было от 50 до 55 лет. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.