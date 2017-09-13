Брюссель настаивает на вхождении Румынии и Болгарии в зону Шенгена
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал включить в состав Шенгенской зоны Румынию, Болгарию и ближайшем будущем Хорватию для безопасности внешний границ ЕС. Также Юнкер исключил вступление Турции в Евросоюз, поскольку Анкара не уважает верховенство права.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что необходимо включить в зону Шенгена Румынию и Болгарию, передает РИА Новости.
Евросоюзу следует укрепить свои внешние границы за счет вхождения новых стран в Шенгенскую зону. Скоро Хорватия тоже войдет в нее, считает Юнкер, как только выполнит все необходимые обязательства.
Он также отметил, что в ближайшем будущем Турции не стоит рассчитывать на вхождение в Еврозону, поскольку Анкара пренебрегает верховенством права, правосудия и остальными основополагающими ценностями.
Отношения ЕС и Анкары испортились после попытки вооруженного переворота в Турции. Евросоюз раскритиковал массовые аресты и реакцию властей Турции на произошедшее.
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