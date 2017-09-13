Генсек ООН привлечет Пан Ги Муна к урегулированию ситуации с КНДР

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Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что рассчитывает привлечь к работе по урегулированию ситуации вокруг Северной Кореи своего предшественника на посту главы организации Пан Ги Муна. При этом он подчеркнул, что экс-глава организации не будет занимать никакой официальной должности.

Экс-генсек ООН Пан Ги Мун будет привлечен к урегулированию ситуации с Северной Кореей, заявил нынешний председатель организации Антониу Гутерреш. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я намерен связаться с Пан Ги Муном. Мои люди связывались с некоторыми членами его прежней команды. Я действительно рассчитываю, что его советы и знания помогут мне в этой ситуации", - отметил Гутерреш.

По его словам, бывший глава всемирной организации не будет занимать в связи с этим какую-либо официальную должность. Гутерреш подчеркнул, что Пан Ги Мун – "личность, значимость которой признается всеми".

Пан Ги Мун был генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. До этого он был руководителем МИД Южной Кореи.