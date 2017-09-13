Строительство Северо-Восточной хорды ведется на участке "Шоссе Энтузиастов - Вешняки"

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В Москве продолжается масштабное строительство Северо-Восточной хорды. Только на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению на одной из самых сложных транспортных развязок - на пересечении с Шоссе Энтузиастов, но строительство идет дальше.

Один из методов возведения подэстакадных опор можно назвать "поэтажный". Сначала в землю забивается свая, затем собирается металлическая арматура и заливается бетон. И так — метр за метром. На возведение каждой уходит от 3 до 4 недель. Работы приходится вести параллельно, ведь на этом участке Северо-Восточной хорды таких колонн — сотни, передает "ТВ Центр".

Как только бетон застывает, можно приступать к подготовке монтажа пролетных конструкций. Собранные на земле каркасные части опалубки поднимают на 15-метровую высоту. После армирования в готовую форму зальют очередную порцию бетона. А значит, уходящая за горизонт монолитная эстакада станет еще на сотню метров длиннее. Строители сообщают, что этот участок Северо-Восточной хорды, который соединит Шоссе Энтузиастов и Московскую кольцевую в районе Вешняков, готов наполовину. Часть новой магистрали пройдет над землей. Причем, для возведения эстакадных конструкций приходится применять все известные технологии.

Северо-Восточная хорда - бессветофорная скоростная магистраль общей длинной около 30 километров. Она по диагонали пересечет столицу и станет для автомобилей альтернативным маршрутом, без выезда на Московскую кольцевую. Для того чтобы построить этот участок скоростного шоссе, пришлось переложить в общей сложности 140 километров коммуникаций.

В результате шестиполосную магистраль удалось компактно уместить вдоль существующей линии железной дороги, не повредив при этом природный ландшафт Кусковского лесопарка. Не доставит неудобств новая дорога и местным жителям. Автомобили от домов отгородят шумозащитные экраны.

Северо-Восточнyю хорду в Москве строят параллельно, запуская в эксплуатацию частями, по мере готовности. "Шоссе Энтузиастов - Вешняки" - только один из девяти участков. Автомобили тут поедут уже следующим летом. А вот целиком магистраль, как обещают строители, будет готова к 2020 году.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".