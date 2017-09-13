Как мошенники обманывают владельцев счетчиков

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Некоторые москвичи стали жертвами мошенников, которые обзванивают квартиры и настаивают на срочной поверке счётчиков или их замене. Прежде чем верить им на слово, нужно посмотреть в технический паспорт устройства. Там указаны и срок службы, и периодичность проверок.

Женщине позвонили из некоей компании, якобы занимающейся поверкой и заменой счетчиков на выгодных условиях. Решение пришло моментально - надо соглашаться. Теперь приходится расплачиваться за это своими нервами и потерянным временем. И похожих историй - десятки, передает "ТВ Центр".

Названивать такие мошенники могут целыми днями. Причем, знают и имя, и адрес, и срок, когда владельцу предстоит менять счетчик. Главное средство борьбы - не поддаваться на уговоры. Навязывать выбор не имеет право даже управляющая компания. Решение всегда за собственником. Да и гарантии качества своей работы после такие конторы не дают. В отличие от тех организаций, которые устанавливают счетчики официально. К тому же, сейчас поверка и замена происходит максимально быстро и комфортно. А в некоторых домах города установили даже дистанционные счетчики, которые свои показания отправляют сами без участия владельцев жилья. А в случае ЧП система сработает четко и грамотно.

"Мы видим выявление, прежде всего, тех потерь, которые могут быть на системе горячего и холодного водоснабжения. Потому что признаки потери или сильно большой разницы говорят нам, прежде всего, о том, что есть либо несанкционированный потребитель, либо это прорыв в системе, прорыв давления. Тут причин может быть очень много", - сообщил глава управы Таганского района Александр Мишаков.

Не нарваться на мошенников очень легко - достаточно внимательно читать документы, которые предоставляет организация. "На рынке достаточно компаний, которые занимаются мошенничеством. Желательно, проверить наличие соответствующих свидетельств и лицензий. Ну, в случае необходимости, можно обратиться в свою управляющую компанию, которая порекомендует уже гарантированную компанию", - рассказал Александр Кутузов.

Если же окажется, что счетчики установила фирма, не имеющая права это делать, показания с них управляющая компания всё равно не примет. Платить придется из расчета трат всего дома.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".