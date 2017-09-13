Прививки от гриппа в Москве сделали более 300 тысяч человек

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Власти Москвы в новом сезоне закупили около 4,2 миллиона доз вакцин против гриппа. Как сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, этого количества достаточно для обеспечения бесперебойной вакцинации жителей столицы.

Сделать прививку от гриппа теперь можно не только в столичных поликлиниках, но и во многих центрах "Мои документы". Там открыты процедурные кабинеты: врач проведёт диагностику, а медсестра сделает необходимые манипуляции, передает "ТВ Центр".

Процедура бесплатная, безопасная и занимает всего несколько минут. В среду на себе это проверил глава столичного здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, с начала прививочной кампании, которая стартовала в городе в первых числах сентября, вакцину от гриппа получили уже более 300 тысяч москвичей.

Прививочные кабинеты есть и в столичных поликлиниках. Продлится вакцинация до 1 декабря.