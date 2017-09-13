В новом сезоне Большой театр представит множество премьер

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В Большом театре прошёл сбор труппы. К ней присоединились 20 молодых артистов. И, как всегда, у коллектива - большие планы. В прошлом сезоне зрителям представили шесть премьер. Теперь ожидается более десяти.

На сбор труппы артисты Большого пришли в полном составе и в отличном настроении. И пусть почти все лето многие из них провели на гастролях, успели отдохнуть. Обещают: 242-ой сезон будет особенным, передает "ТВ Центр".

Одни выйдут к зрителям уже в среду - В "Борисе Годунове", другие только осматриваются и обживаются в театре. В труппе Большого - серьезное пополнение. Но независимо от опыта и заслуг, все хотят на сцену главного театра страны. А загруженное поездками и спектаклями лето считают подарком.

Если кто-то думает, что труппа Большого - это коллектив угрюмых, вечно конкурирующих друг с другом людей, то он ошибается. Здесь любят и умеют пошутить - даже в присутствии министра культуры показали на экране капустник. Не побоявшись ни музыкального руководителя - Тугана Сохиева, ни приглашенных звезд.

Театр живой и развивающийся. Похоже, таков сегодня девиз Большого. Подводя итоги прошедшего сезона и говоря о новом, генеральный директор Владимир Урин доволен всем - и зрительским интересом, и успехом во время зарубежных гастролей. Сожалеет лишь об одном - о несостоявшейся пока премьере балета "Нуреев". Сначала её дату перенёс сам театр, а потом арестовали режиссёра постановки. Теперь директор Большого ждет от следователей разрешения на телефонные переговоры с Кириллом Серебренниковым.

"Спектакль даже в этой ситуации, с моей точки зрения, уже можно выпустить. Но сейчас это будет зависеть от одного конкретного человека. Какое решение примет Серебренников и разрешит ли он нам выпускать спектакль без него. Или он попросит, чтобы мы дождались пока разрешиться ситуация, в которой он находится, и вместе с ним выпустим спектакль, это будет зависеть от него", - рассказал Урин.

Среди ближайших премьер сезона - "Путеводитель по оркестру" Бриттена и "Карнавал животных" Сен-Санса, "Ромео и Джульетта" в постановке Ратманского, "Анна Каренина" в прочтении Ноймайера и "Пиковая дама" - в интерпретации Римаса Туминаса. В репертуар вернется "Псковитянка", зрителей ждут "Бал-маскарад" Верди и "Богема" Пуччини. И это еще не всё. Похоже, нынешний сезон в Большом действительно будет особенным. Надо просто копить силы. И покупать билеты.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр", Москва.