Специалисты составили рейтинг гражданств мира

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В 2016 году Россия опустилась на три строчки в рейтинг гражданств мира с 60-го на 63-е место. Возглавляет рейтинг гражданство ФРГ, на втором месте Франция и Дания. Худшие показатели у ЦАР и Афганистана.

Привлекательность российского гражданства в 2016 году опустилась на три позиции по сравнению с предыдущим годом: в 2015 году Россия занимала 60-ю строчку рейтинга из 161, в 2016 году – 63-е место из 159, говорится в исследовании консалтинговой компанией Henley & Partners.

Первое место заняло гражданство Германии, даже несмотря на проблемы с мигрантами. На втором месте – Франция и Дани, за ними идут Исландия, Швеция и Норвегия. Худшие показатели у Центральноафриканской республики и Афганистана.

Согласно выводам составителей рейтинга, в целом ценность гражданств на общемировом уровне в 2016 году повысилась на 0,75%.

При составлении рейтинга были изучены 195 гражданств по последующим критериям: экономика страны, порядок и стабильность, развитие человеческого потенциала, возможность безвизовых поездок, проживания и работы в других странах.

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