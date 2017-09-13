12:48, 13 сентября 2017

Мединский возмущен умышленным скандалом вокруг фильма "Матильда"

Теги:  Культура  кино  поклонская

Умышленно "нагнетаемая истерия" вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" возмущает, заявил министр культуры России Владимир Мединский. Так он прокомментировал отказ Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" от показа картины.

Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", о чем он написал на своей странице в Twitter.

"Возмущает, конечно, не "отказ кинотеатров" - это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма", - написал Мединский.

Накануне Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" приняла решение не демонстрировать картину режиссера Алексея Учителя. В компании объяснили это тем, что не могут подвергать опасности посетителей из-за угроз кинотеатрам.

Мединский же 12 сентября заявил, что его "чаша терпения переполнена".

Между тем, в Сети уже делают ставки на битву Мединского и Поклонской, пишет "Ридус".

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