Мединский возмущен умышленным скандалом вокруг фильма "Матильда"

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Умышленно "нагнетаемая истерия" вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" возмущает, заявил министр культуры России Владимир Мединский. Так он прокомментировал отказ Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" от показа картины.

Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", о чем он написал на своей странице в Twitter.

"Возмущает, конечно, не "отказ кинотеатров" - это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма", - написал Мединский.

Такая работа у некоторых журналистов:

самим придумать тезис - и заявить его от чужого имени. Даже дать в… https://t.co/xvO55qQONC pic.twitter.com/ifPf3l9W7c — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 13 сентября 2017 г.

Накануне Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" приняла решение не демонстрировать картину режиссера Алексея Учителя. В компании объяснили это тем, что не могут подвергать опасности посетителей из-за угроз кинотеатрам.

Мединский же 12 сентября заявил, что его "чаша терпения переполнена".

Между тем, в Сети уже делают ставки на битву Мединского и Поклонской, пишет "Ридус".

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