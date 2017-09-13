В Подмосковье водитель Jaguar погиб, столкнувшись с лосем

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В Подмосковье водитель Jaguar сбил лося на Минском шоссе, автомобилист и животное погибли. По данному факту организовала проверка, устанавливаются все причины произошедшего.

На Минском шоссе в Московской области произошло столкновение автомобиля Jaguar и лося, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Подмосковью.

Инцидент произошел на 129-м километре Минского шоссе. Водитель иномарки совершил наезд на лося. В результате инцидента и водитель, и животное погибли.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.

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