В Подмосковье водитель Jaguar погиб, столкнувшись с лосем
Теги: Происшествие подмосковье дтп
В Подмосковье водитель Jaguar сбил лося на Минском шоссе, автомобилист и животное погибли. По данному факту организовала проверка, устанавливаются все причины произошедшего.
На Минском шоссе в Московской области произошло столкновение автомобиля Jaguar и лося, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Подмосковью.
Инцидент произошел на 129-м километре Минского шоссе. Водитель иномарки совершил наезд на лося. В результате инцидента и водитель, и животное погибли.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.
Читайте также:
Тело мужчины найдено на автостоянке ТЦ в Москве
У собора Саграда-Фамилия в Барселоне провели антитеррористическую операцию
Электричка насмерть сбила женщину в Подмосковье
Неизвестные пытались поджечь здание Федерации еврейских общин в Москве