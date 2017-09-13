Задержан замглавы ФСИН Коршунов

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Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов задержан по делу о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По некоторым данным, речь идет о сумме в 100 миллионов рублей. Ранее Коршунов написал заявление об увольнении.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов задержан, в отношении него ведется расследование, передает РИА Новости.

"К Коршунову было очень много претензий. Он сам догадывался, что скоро может произойти подобное. Не зря еще месяц-два назад он сам написал заявление об увольнении по собственному желанию", - рассказала председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Источники "Интерфакса" сообщают, что Коршунова задержали по делу о растрате 100 миллионов рублей. По неподтвержденным данным, следственные действия в отношении Коршунова связаны с деятельностью ФГУП "Калужское" и поставками продуктов питания и предметов первой необходимости в столичные СИЗО.

В Следственном комитете подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения".

Коршунов занимал должность заместителя директора ФСИН с марта 2014 года, занимался вопросами хозяйственной деятельности системы исполнения наказаний.